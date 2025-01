Leao manda il Girona ko: passo avanti del Milan verso gli ottavi di finale

MILANO - Grazie ad un gol segnato da Leao a fine primo tempo, il Milan batte il Girona 1-0 e ad una giornata dalla fine della prima fase della Champions League, si porta in sesta posizione, mettendo nel mirino la qualificazione agli ottavi di finale. Contro gli spagnoli, gli uomini di Conceiçao sono stati protagonisti di un ottimo primo tempo, con diverse palle gol create: i rossoneri hanno colpito due legni (Theo Hernandez e Musah) ed hanno sprecato diverse occasioni. Ma nella fase centrale della prima frazione, si sono affidati agli interventi di Maignan, autore di almeno due parate salva risultato. Nella ripresa i padroni di casa hanno gestito il vantaggio, senza concedere occasioni al Girona: gli spagnoli recriminano solo per un gol di Gil, annullato per un fuorigioco millimetrico.

Milan-Girona, tabellino e statistiche

Leao rompe l'equilibrio

Partenza in salita per Sergio Conceiçao, costretto a rinunciare ad Emerson Royal dopo soli tre minuti per infortunio: al suo posto entra Calabria. Nei primi quindici minuti, i rossoneri creano almeno tre palle gol: prima con una punizione di Reijnders respinta da Gazzaniga, poi con un tentativo dal limite di Leao (sul quale il portiere del Girona risponde presente), infine con una grande chance per Musah, che davanti al numero uno degli spagnoli preferisce servire un compagno (che non c'era) in mezzo, piuttosto che calciare. Al 24' Leao si invola sulla sinistra e serve Theo Hernandez, che dal dischetto del rigore svirgola: la palla colpisce la parte alta della traversa. Passano quattro minuti e i rossoneri colpiscono un secondo legno con Musah: tiro secco dal limite e palla che si infrange sul palo alla destra di Gazzaniga. La gara è divertente e ricca di occasioni: al 30' miracolo di Maignan su Van de Beek; capovolgimento di fronte e Leao sfiora la tarversa con una botta dal limte. Un minuto più tardi è Tsigankov a impensierire ancora Maignan. La partita si sblocca al 37: Bennacer recupera palla a centrocampo e serve Leao, che dall'interno dell'area di rigore, dribbla Lopez, e con il sinistro scarica sotto la traversa una gran botta, che permette ai rossoneri di rompere l'equilibrio. Prima dell'intervallo, grande chance per il Girona: Herrera, dopo aver superato in dribbling Gabbia, si lascia ipnotizzare da Maignan, autore di una grande risposta.

Champions League, il calendario

Gol annullato a Gil

La ripresa inizia senza cambi: dopo un minuto, Leao si rende pericoloso, con un tiro al volo dopo un assist al bacio di Fofana. Il Girona prova a spingere, ma lascia spazi al Milan: al decimo Theo Hernandez calcia indisturbato da buona posizione: palla che si perde sul fondo. Al 57, gran gol di Gil, che da destra rientra sul mancino e calcia a girare sul secondo palo, beffando Maignan. Ma l'esterno del Girona era in posizione di fuorigioco: gol annullato dall'assistente e offside (mezzo scarpino) confermato dal Var. Al 63' Conceiçao inserisce Abraham al posto di Morata; dopo neanche un minuto, l'ex romanista serve Leao, che dal limite dell'area di rigore sfiora il palo con un gran destro. Al 71' il tecnico Michel ridisegna completamente l'attacco, inserendo Asprilla, Martin, Stuani e Danjuma. Poi, tocca anche a Portu. Conceiçao risponde con Terracciano e Pulisic (per Bennacer e Reijnders). I ritmi si abbassano, con il Girona che attacca a pieno regime e il Milan che prova a difendersi e a ripartire. Gli ospiti spingono, ma non creano pericoli: il Milan si difende con ordine e porta a casa il successo.

Champions League, la classifica