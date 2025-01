Champions League: il Psg inguaia il City, Bayern ko a Rotterdam. Manita Real

Arsenal col minimo sforzo, il Celtic aggancia la Juve

Con il minimo sforzo l’Arsenal va. La squadra di Arteta piega la Dinamo Zagabria con le reti di Rice, Havertz e Hodegaard e avanza a braccetto con l'Inter in classifica. Il Cetlic appaia invece la Juve soffrendo in casa contro lo Young Boys, piegato nel finale solo grazie all'autogol di Benito, dopo che Engels aveva fallito un rigore per gli scozzesi.

Impresa Feyenoord, manita Real

Il Bayern dominatore della Bundesliga, cade a Rotterdam dopo tre successi consecutivi in Champions, superato per 2-0 da un Feyenoord che firma anche il sorpasso in classifica. Olandesi trascinata dalla doppietta di Gimenez, attaccante nel mirino del Milan per il mercato di gennaio. Ringrazia il Real, che riprende i tedeschi e la Juve e che vince sul velluto contro lo Salisburgo con le reti di Rodrygo, autore di una doppietta, Mbappé e Vinicius, due reti anche per lui.

Infinito Psg, City ribaltato

A Parigi diluvia e la paura di perdere fa il resto nel primo tempo del Parco dei Principi, che vive praticamente solo il sussulto della rete annullata nel finale ad Hakimi per fuorigioco. Il big-match di serata, però, si accende nella ripresa con Grealish e Haaland che stappano la partita, colpendo nel giro di 180 secondi tra il 50’ e il 53’, e Dembelè e Barcola che la raddrizzano in cinque minuti, tra il 56’ ed il 61’. Sulle ali dell'entusiasmo i francesi vanno addirittura a vincere, trovando il sorpasso con Neves al 78' e chiudendo il conto in pieno recupero con Ramos. Inglesi al momento fuori dalla Champions, ma che battendo il Bruges all'ultima in casa riuscirebbero ancora a strappare la qualificazione.

Vittorie per Lipsia e Shakhtar

Nei due match giocati nel tardo pomeriggio, vittoria casalinga per il Lipsia, che piega 2-1 lo Sporting Lisbona con le reti di Sesko e Poulsen, mentre è del solito Gyokeres il piunto della bandiera lusitano. Successo anche per lo Shakhtar che si impone 2-0 sul Brest grazie ai gol di Kevin e Sudakov.