Michel cita i 'Ricchi e Poveri' dopo il ko col Milan: "Sarà perché ti amo..."

Girona, Michel affascinato da San Siro: "Sarà perché ti amo"

Nel post-partita, l'artefice del miracolo-Girona della scorsa stagione si è presentato in conferenza stampa non solo per analizzare il match contro i rossoneri di Conceicao ma anche per esternare tutte le sue emozioni dopo aver calcato, per la prima volta in carriera, il terreno di San Siro. "Cosa mi porto dietro da questa partita e questo ambiente? È stato spettacolare, che esperienza la mia prima volta a San Siro, così come per il club", sottolinea Michel visibilmente emozionato. "Abbiamo potuto assaporare un ambiente di calcio magnifico e sono soddisfatto perché penso che i miei giocatori siano stati all'altezza di una partita come quella di oggi". Poi la frase che sorprende e diverte i giornalisti presenti: "Sarà perché ti amo… no?", afferma Michel riferendosi alla maestosità della 'Scala del calcio'. Il tecnico spagnolo cita così il celebre brano dei 'Ricchi e Poveri', famoso anche in Spagna nella versione locale 'Será porque te amo'. "Mi è piaciuto tutto, mi sono goduto una partita a San Siro di altissimo livello", prosegue Michel. "Abbiamo lavorato per venire fin qui e ce l'abbiamo fatta. Speriamo di avere un'altra opportunità di tornarci".