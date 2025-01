Gasperini diretta prima di Barcellona-Atalanta: segui la conferenza stampa di oggi LIVE

Accompagnato da Berat Djimsiti, Gian Piero Gasperini presenta in conferenza stampa la prestigiosa sfida di Champions League tra Barcellona e Atalanta , valida per l'ottava ed ultima giornata della fase campionato. Dalle difficoltà della trasferta catalana alla classifica che sta maturando, fino alla tegola Lookman : segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutte le dichiarazioni in tempo reale.

18:05

Barcellona-Atalanta, numeri e curiosità

Ecco le statistiche e le curiosità che accompagnano la vigilia della sfida tra Barcellona e Atalanta. TUTTI I NUMERI

18:01

A breve la conferenza stampa di Gasperini e Djimsiti

Questione di istanti per il via della conferenza stampa di Gasperini e Djimsiti, chiamati a presentare Barcellona-Atalanta.

17:58

Gasperini: "Avrei firmato per essere in zona playoff"

Gasperini ha chiuso così la one to one con Sky Sport: "Non ci poniamo mai traguardi all'inizio. Iniziamo a giocare le partite, facendo prestazioni. Non siamo né presuntuosi né troppo umili nell'affrontare le gare. Questa è una Champions che è iniziata con delle vittorie in trasferta. Paradossalmente, potevamo avere uno-due punti in più dopo le partite con Celtic, Real e Arsenal, che ci avrebbero fatto comodo. Di sicuro, avremmo firmato per essere tra il nono e il sedicesimo posto, in zona playoff insomma. Siamo molto contenti e orgogliosi di questa classifica".

17:57

Gasperini sulla classifica della Champions

Tante difficoltà in Champions anche per le big del calcio europeo: "Un po' la formula, un po' la classifica e il calendario che cambia, non uguale per tutti. È maturata questa classifica che rende tutto molto più incerto". Parola di Gasperini.

17:56

I difetti del Barcellona

"Tutte le squadre hanno qualche punto debole - ha detto Gasperini a Sky -. Ma loro sono sempre belli da vedere e fanno tanti gol, Flick non era tanto accreditato all'inizio, invece stanno facendo molto bene".

17:54

Gasperini e l'importanza del Barcellona

Atmosfera da Champions, contro un avversario a cinque stelle: "È bellissimo, Olimpico che ricorda molto le Olimpiadi. Bello comunque a prescindere, poi il Camp Nou sarà qualcosa di eccezionale. Non siamo stati molto fortunati in questi anni: abbiamo giocato con il Real Madrid nel loro centro sportivo, con il Bernabeu in costruzione, adesso giochiamo qui e non al Camp Nou. Ma sarà uno stimolo per tornarci. Barcellona rievoca sempre un sacco di cose legate allo sport. Barcellona la squadra più prestigiose di tutte".

17:53

L'Atalanta e il possibile sostituto di Lookman

Difficilmente l'Atalanta tornerà sul mercato per sostituire l'infortunato Lookman: "Non sono a conoscenza di questo, magari se chiedete alla società potrà darvi delucidazioni migliori. Ma non credo che negli ultimi tre giorni di mercato possa cambiare qualcosa, per un infortunio che magari durerà anche meno".

17:51

Gasperini e l'infortunio di Lookman

Sull'infortunio di Lookman, Gasperini si è espresso così ai microfoni di Sky Sport: "Più o meno quello che ci si aspettava. Lui era già un paio di partite che si trascinava questo tipo di problema. Poi ha giocato una parte con lo Sturm Graz, poi sembrava fosse guarito con il Como, ma aveva fastidio alla ripresa degli allenamenti. Sono stati fatti accertamenti, la prognosi è quella, speriamo che sia meno lunga".

17:50

Barcellona già qualificato agli ottavi di Champions

Il Barcellona di Flick è già qualificato agli ottavi di finale di Champions League, grazie al secondo posto e ai 18 punti collezionati finora.

17:45

Il destino nelle mani della Dea

L'Atalanta di Gasperini, dopo la rotonda vittoria con lo Sturm Graz, riparte dal settimo posto in classifica e dai 14 punti conquistati nelle prime sette apparizioni in campo internazionale. Con un successo allo stadio Olimpico di Montjuic, la Dea sarebbe certa di saltare il turno dei playoff e accedere direttamente agli ottavi di finale di Champions League.

17:40

Tabù spagnolo per l'Atalanta

Iniziano a diventare un tabù le sfide tra l'Atalanta e le squadre spagnole in Europa: l'ultimo successo della Dea contro una formazione iberica risale agli ottavi di finale della Champions League 2019/20, quando l'undici di Gasperini si impose all'andata e al ritorno contro il Valencia. Da lì, un pareggio e quattro sconfitte nei confronti con le squadre della Liga.

17:35

Gasperini orfano di Lookman a Barcellona

Gian Piero Gasperini non potrà contare sulle qualità di Ademola Lookman contro il Barcellona di Flick. LE CONDIZIONI DELL'ATTACCANTE

17:33

Atalanta, punteggio pieno in trasferta in Champions League

L'Atalanta di Gasperini ha vinto tre gare su tre in trasferta in questa Champions League. È l'unica squadra ad esserci riuscita insieme al Liverpool di Arne Slot.

17:31

Primo confronto ufficiale tra Barcellona e Atalanta

Barcellona e Atalanta si affronteranno per la prima volta in un match ufficiale: la Dea sarà la 159esima squadra differente che il Barça sfiderà in una competizione europea: record di avversarie affrontate da una singola formazione.

17:30

Gasperini prima di Barcellona-Atalanta, l'orario della conferenza stampa

L'allenatore della Dea si appresta a presentare l'impegno di Champions in programma domani alle 21: l'inizio della conferenza stampa di Gasperini è previsto per le ore 18 di oggi.

