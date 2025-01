Conceiçao, la conferenza stampa: le interviste prima di Dinamo Zagabria-Milan

Dopo la vittoria in extremis contro il Parma , Il Milan si rituffa sulla Champions League . I rossoneri affronteranno la Dinamo Zagabria, per l'ottava e ultima giornata della prima fase della competizione continentale. La sfida, in programma domani mercoledì 29 gennaio, alle ore 21, potrebbe garantire ai rossoneri il passaggio diretto agli ottavi di finale. Sergio Conceiçao, tecnico del Milan, presenta la gara in conferenza stampa.

19:28

Pulisic: "Conceicao ha cambiato il nostro spirito"

Queste le parole di Pulisic ai microfoni di Sky: "Domani abbiamo una gara importante, dobbiamo vincere e finire tra le prime otto. Calabria-Conceicao? Hanno già risolto, dobbiamo andare avanti. Il focus è sulla prossima partita, vogliamo vincere domani. Non vogliamo questo up&down. Sono stato due anni fa qui con il Chelsea, non è un campo facile. Conceicao? Lui porta più intensità, ha cambiato il nostro spirito. Non abbiamo tanto tempo per allenarci ma l'importante è che corriamo e che abbiamo questa mentalità forte. Walker? Lui mi ha detto che non è possibile imparare l'italiano e sono d'accordo: è molto difficile. È un grande giocatore e ci aiuterà tanto".

19:23

Conceicao: "Domani dobbiamo vincere"

"Cannavaro ha giocato in modi diversi nelle ultime partite, vediamo come l'ha preparata per domani. Dobbiamo interpretare il loro sistema e dare ai giocatori le massime informazioni. Dobbiamo vedere dove possiamo migliorare ma il tempo non c'è. Non ci possiamo lamentare: domani andiamo sul campo per vincere. Walker? Ne parliamo quando sarà disponibile, per la prossima partita. Fabio è un amico, ma domani sarà un avversario e voglio vincere contro di lui".

19:20

Conceicao: "Calabria? Caso totalmente chiuso"

"Calabria? Caso totalmente chiuso. In una squadra ci sono tante situazioni ma è chiaro che non sia stato bello da vedere. Non è importante per domani. È importante andare sul campo, sapere cosa fare e trovare punti deboli e forti degli avversario. È una partita decisiva per noi e per loro. Vogliamo raggiungere il secondo obiettivo della stagione".

19:18

Conceicao: "Lavoriamo poco, non si può fare altro"

Queste le parole di Sergio Conceicao ai microfoni di Sky: "Lavoriamo poco, oggi abbiamo fatto l'unico allenamento e anche corto. Non si può fare in altro modo, è un peccato perché mi piace lavorare sul campo e sui dettagli. Quello che abbiamo dobbiamo prepararlo in altro modo, domani dobbiamo vincere".

19:15

Pulisic: "Non so perché vinciamo di più in Europa"

Queste le parole di Pulisic, che risponde in italiano in sala stampa: “Abbiamo fatto bene in Champions, non so perché vinciamo più in Europa che in campionato. Abbiamo una grande opportunità domani per entrare nelle prime otto. Cosa ci manca? Difficile dire con esattezza. Penso che nelle ultime partite abbiamo dimostrato un grande spirito ma sempre verso la fine: vogliamo mostrarlo anche in partenza. Non so quello che manca di più. Dobbiamo focalizzarci su ogni partita e speriamo di fare bene anche in campionato. Giocare vicino a Conceicao in panchina? Cosa posso dire… lui ha una voce forte (ride ndr). I cambiamenti di Conceicao? Non è facile, perché non abbiamo tempo per allenarci e giochiamo ogni tre giorni. Lo spirito è cambiato un po', abbiamo questa mentalità che la partita non è mai finita ma è difficile vedere le differenze perché non abbiamo tanto tempo"

19:09

Termina la conferenza stampa di Conceicao

Si chiude la conferenza stampa di Conceicao alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria, in programma domani mercoledì 29 gennaio alle ore 21.

19:06

Conceicao sulla storia del Milan

"Milan e Porto sono due grandissimi club, ma il Milan è il secondo club ad aver vinto più trofei in questa competizione. Il peso c'è, la storia in campo non conta ma si sente il peso. Questo dna è molto importante, l'ambiente che si crea in questa competizione è bellissimo. Anche le altre squadre sentono la motivazione nell'affrontare club storici. E domani sfidiamo una squadra che lotta ancora per raggiungere i playoff, quindi sarà dura. Milan e Porto sono state campioni d'Europa, questo peso da una parte è positivo e dall'altra è positivo anche per gli avversari".

19:03

Conceicao: "Sono contento del gruppo"

"Disciplina? Vedo un gruppo molto buono, sono uomini bravi che capiscono il mio pensiero sul calcio e sulla vita sportiva. Loro sanno come funzioniamo come gruppo, sono molto rispettosi. Loro sono un bel gruppo a questo livello, quando sono arrivato ho cambiato un bel po' di cose e loro lo hanno accettato".

19:01

Conceicao sul caso concerto

"Stiamo lavorando per arrivare alla fine della stagione e raggiungere gli obiettivi prefissati. Noi dobbiamo concentrarci sul lavoro, ogni giorno che passa conosco meglio i giocatori e loro conoscono meglio me. I concerti ed altro sono cose che fanno parlare le persone. Io sono portoghese, ho una cultura diversa, ma il linguaggio del calcio è universale. I giocatori hanno una vita fuori dal campo ma sanno che c'è l'allenamento di due ore al giorno ed è importante. Non è una chiamata d'attenzione a nessuno, non è un richiamo. È una cosa passata, ho parlato con i miei giocatori, sanno che io ho le mie regole e che le ha anche il club. Ma questo non è importante, la cosa importante per domani è pensare alla Dinamo e alla nostra squadra".

18:58

Conceicao: "Non c'è tempo per lavorare"

"Ci sono tanti momenti del gioco che vorrei migliorare subito. In alcuni momenti non facciamo bene, per l'equilibrio o per le ripartenze dell'avversario. Ci sono tante cose da migliorare. Gli allenatori cercano la perfezione, il 100%. Noi lavoriamo su tutti i dettagli, vorrei lavorare di più ma il tempo non c'è. Mi piace allenare i giocatori sul campo per vedere proprio questi momenti di cui parlo. Ci sono cose su cui non siamo migliorati, ma i ragazzi ci credono. Preferirei fare partite tranquille anziché rimontarle, ma alla fine l'importante è vincere".

18:55

Conceicao sulla Champions League

"Vittoria della Champions League? Mancano tante partite, abbiamo l'obiettivo chiaro di arrivare tra le prime quattro. Noi non dobbiamo pensare al derby, figurati ad una possibile vittoria della Champions League. Io voglio lavorare ogni giorno sulla partita che arriverà". Gli fa eco Pulisic: "Il focus è su ogni partita, dobbiamo continuare a fare bene".

18:54

Conceicao: "Non pensiamo al derby"

"Fofana? Io penso partita per partita, non faccio calcoli a due partite per volta. I risultati non sono buoni, quindi ci dobbiamo concentrare sulla partita di domani per raggiungere il secondo obiettivo dopo la Supercoppa. Siamo concentrati a preparare con poco tempo questa partita, non pensiamo al derby. Ci penseremo da giovedì".

18:51

Conceicao: "Abbiamo motivazione e carica"

"Lite con Calabria? Non abbiamo bisogno di scosse alla squadra, abbiamo motivazione e carica per giocare la migliore competizione di club al mondo. Vogliamo concludere questa fase nel migliore dei modi. La scossa la riceviamo tutti i giorni quando siamo a Milanello: abbiamo la responsabilità di difendere un club come il Milan".

18:49

Inizia la conferenza stampa di Conceicao

Ecco Conceicao e Pulisic, inizia la conferenza stampa: "Una cosa è preparare lavagna e video, una cosa è lavorare sul campo. Oggi ci siamo allenati per 40 minuti, non è l'ideale. Dobbiamo fare una partita positiva e vincere".

18:33

Ancora qualche minuto di attesa per la conferenza stampa

Manca pochissimo all'inizio della conferenza stampa di Conceicao, con anche Pulisic presente in sala stampa.

18:25

Conceicao-Calabria, la rissa sfiorata in campo

Intanto continua a far discutere la rissa sfiorata tra Conceicao e Calabria in campo, subito dopo il triplice fischio di Milan-Parma.

18:15

Milan, sfida decisiva contro la Dinamo Zagabria

Ultima sfida della prima fase di Champions League, con il Milan che può conquistare la qualificazione diretta agli ottavi senza passare per i playoff. Ai rossoneri serve una vittoria. Potrebbe bastare anche un pareggio, ma servirà poi sperare che le sette squadre dietro in classifica non riescano a superare i rossoneri.

18:05

Tutto pronto per la conferenza stampa di Sergio Conceiçao

In vista del match di Champions League con la Dinamo Zagabria, in programma domani (mercoledì 29 gennaio alle ore 21), l'allenatore del Milan Sergio Conceiçao risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dalle 18:30.