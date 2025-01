Pari Bologna con lo Sporting: addio alla Champions con onore

Sporting-Bologna 1-1: Harder risponde a Pobega

Il Bologna di Italiano si presenta all'Alvalade con grandissima personalità, sfornando un'ottima prestazione nei primi 45 minuti. Nonostante l'infortunio muscolare patito da Lewis Ferguson, costretto a lasciare il posto a Moro, gli emiliani non si disuniscono e al 21' trova il gol del vantaggio con Tommaso Pobega, che sfrutta l'assistenza di Beukema e punisce l'estremo difensore dello Sporting Lisbona. La gara non perde d'intensità e all'alba dell'intervallo i padroni di casa sfiorano il pari con l'ex Lecce Hjulmand, bravo a staccare di testa, ma fermato da un buon intervento di Ravaglia. Nella ripresa, la musica non cambia, con il Bologna attento ed aggressivo in fase di non possesso, al cospetto di uno Sporting alla disperata ricerca di un risultato positivo. Pobega, in ripartenza, va ad un passo dalla doppietta, chiamando Israel ad una parata di ottima fattura. Pochi minuti più tardi, sono i portoghesi a non approfittare di un errore in uscita della formazione rossoblù, con Fresneda che impegna Ravaglia dai 20 metri. Nell'ultimo terzo di gara, non si arrende l'undici biancoverde e al 77' centra il bersaglio grosso, con Harder che trasforma in gol l'assist di Simoes. Finisce 1-1 all'Alvalade, con il Bologna a quota 6 e lo Sporting qualificato ai playoff con 11 punti.