Inter, le possibili avversarie di Champions League agli ottavi

Inter, rischio derby: le possibili avversarie negli ottavi di Champions

Per prima cosa dunque ci sarà da attendere il sorteggio che stabilirà gli accoppiamenti dei playoff, in programma venerdì 31 gennaio (ore 12) a Nyon, in Svizzera nella sede dell'Uefa. Quattro al momento le possibili avversarie dell'Inter che, in virtù del quarto posto in classifica conquistato nel maxi-girone, nel sorteggio degli ottavi (in programma il 21 febbraio) verrà accoppiata alla vincitrice di uno tra i due possibili spareggi che vedranno coinvolte la 13ª/14ª classificata (Milan e Psv) e la 19ª/20ª classificata (Feyenoord e Juventus). Rischio derby quindi per la squadra di Inzaghi negli ottavi di finale della Champions League in programma a marzo (4/5 l'andata e 11/12 il ritorno), che l'Inter affronterà da testa di serie e potendo dunque giocare il secondo round tra le mura amiche del 'Meazza'.

