Incendio all'Etihad Stadium prima di Manchester City-Bruges: paura tra i tifosi

MANCHESTER (INGHILTERRA) - A circa due ore e mezza dall'inizio della partita di Champions League tra Manchester City e Bruges è scoppiato un incendio all'esterno dell'Etihad Stadium , dove il match è in programma alle 21 di questa sera. Le fiamme si sono alzate all'interno di uno stand ufficiale del club inglese destinato alla presentazione dei tre nuovi acquisti dei Citizens: Marmoush, Khusanov e Vitor Reis. Ovviamente, la presentazione è stata annullata, mentre non subirà variazioni l'orario di inizio della gara.

Incendio e paura all'Etihad Stadium

Tempestivo è stato l'intervento dei pompieri che in un'ora hanno domato e spento l'incendio, evitando ulteriori danni e mettendo sotto controllo l'area intorno allo stadio. Inevitabile però la paura tra i tifosi, radunati fuori l'Etihad ma prontamente allontanati dallo stand in fiamme. Dai video che in breve sono diventati virali sui social si nota come è nato l'incendio: alcune sciarpe e magliette all'interno dello store del City hanno preso fuoco e di lì a poco è divampato l'incendio che ha generato minuti di caos e agitazione.