Marotta: "Frattesi non è in vendita. Ad oggi non è in discussione"

Nel pre partita di Inter-Monaco , Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare l'impegno europeo della squadra di Simone Inzaghi, senza dimenticare le ultime mosse di mercato del club nerazzurro, a pochi giorni dalla fine della sessione di gennaio. Da Zalewski a Frattesi , tante le voci che coinvolgono l'Inter in entrata e in uscita.

Marotta: "Qualificazione? Aspetto economico importante, ma non prioritario"

Così Beppe Marotta all'alba del fischio d'inizio di Inter-Monaco, tra discorso qualificazione e introiti figli della Champions: "In questo momento la partita è stata preparata per ottenere il massimo, mettendo da parte i ragionamenti di carattere economico - ha precisato il presidente del club nerazzurro a Sky Sport -. È un avvenimento sportivo, dobbiamo consolidare la nostra posizione, siamo quasi davanti allo striscione d’arrivo e dobbiamo mantenerla. Questo è quello che abbiamo in testa, poi l’aspetto economico non è da sottovalutare, ma non è prioritario".

Marotta sul mercato: "Zalewski? Cerchiamo un giovane. Frattesi non è in vendita"

Nel mirino dell'Inter c'è anche Zalewski, duttile esterno della Roma. Marotta, a pochi passi dal gong finale del mercato invernale, non si sbilancia: "Le nostre valutazioni sono su quei giocatori di chiaro interesse, che non hanno trovato tanto spazio in questo periodo e il nostro obiettivo è quello di dare loro la giusta collocazione. In entrata, cerchiamo un profilo giovane, che possa inserirsi senza autorità e autorevolezza, perché abbiamo un’ossatura di squadra che consente di stare tranquilli. Non lasciamo nulla di intentato. Frattesi? Come abbiamo sempre detto noi e il ragazzo, non è un giocatore in vendita. C’è stato questo rumor da parte della Roma, ma non si è mai concretizzato. Ad oggi non c’è discussione”.