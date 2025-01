L’Inter vola agli ottavi. Atalanta ai playoff, possibile derby Juve-Milan

Dalla giostra della Champions League non scendono le big pericolanti, che agguantano tutte almeno la qualificazione agli spareggi. Nessun patema per Bayern , Real e Psg , qualche spavento per il Manchester City . Questo il quadro completo, rigorosamente in ordine di classifica: direttamente qualificate agli ottavi di finale il Liverpool , il Barcellona , l'' Arsenal , l' Inter , l' Atletico Madrid , il Bayer Leverkusen , il Lilla e l' Aston Villa . Ad accedere alla fase play-off sono invece Atalanta , Borussia Dortmund, Bayern, Real Madrid, Milan , Psv, Psg, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus , Celtic, Manchester City, Sporting e Brugge. Restano fuori Dinamo Zagabria, Stoccarda, Shakhtar, Bologna , Stella Rossa, Sturm Graz, Sparta Praga, Lipsia, Girona, Salisburgo, Slovan Bratislava e Young Boys.

Champions League, tutti i risultati

Le otto direttamente qualificate

Nonostante il ko di Eindhoven, con il Psv che si impone per 3-2, vince la Phase League il Liverpool, che d'altro canto l'aveva dominata con sette vittorie e un pareggio. Alle spalle dei Reds, il Barcellona, l'Arsenal, che passa 2-1 in rimonta a Girona, e l'Inter, Nessuna esitazione per l'Atletico Madrid, che si conquista l'accesso diretto agli ottavi liquidando con un poker il Salisburgo, e per il Bayer Leverkusen, che con un gol per tempo regola lo Sparta Praga. Chiudono le prime otto il Lille, che alla distanza travolge il Feyenoord, dopo il momentaneo pari olandese firmato dall'oggetto del desiderio del Milan, Gimenez (che esce anche per infortunio), e l'Aston Villa, che si fa rimontare due reti prima di avere ragione del Celtic.

Big sul velluto, tranne il Manchester City

Poteva essere un ultimo turno da incubo per le big a rischio di una clamorosa eliminazione, ma alla fine tutte hanno staccato il biglietto almeno per i play-off senza soffrire, eccezione fatta per il solito problematico Manchester City. Mentre Bayern, Real e Psg vincevano infatti facilmente le rispettive sfide con Slovan Bratislava, Brest e Stoccarda, la squadra di Guardiola rischiava lo psicodramma andando all'intervallo sotto di un gol con il Bruges. Prima di ribaltare il risultato nella ripresa.

Incroci pericolosi

Il 31 gennaio il sorteggio dei play-off potrebbe riservare sfide già di grande importanza. Il Manchester City, ad esempio, qualificato come 22°, dovrebbe trovare una tra Real e Bayern, rispettivamente undicesima e dodicesima. Per le italiane rischio derby Juve-Milan.

Champions League, la classifica finale