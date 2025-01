Capello, dura critica a Thiago Motta in diretta tv: "Juve disordinata, ma cosa pretende?"

La sconfitta in casa della Juve contro il Benfica viene attenuata dalla qualificazione ai playoff di Champions League, ma non evita a Thiago Motta (e ai giocatori) i fischi dei tifosi allo Stadium e le critiche di Fabio Capello dallo studio di Sky. L'ex tecnico, che ha fatto la storia anche sulla panchina bianconera, non risparmia pesanti stoccate alla gestione dell'allenatore italo-brasiliano, che ha deciso di cambiare sei giocatori rispetto alla gara (persa) di campionato contro il Napoli.

Capello duro su Thiago Motta: "Cosa pretende?"

"La Juve era disordinata in campo", spiega Capello in diretta tv durante il confronto tecnico-tattico con Alex Del Piero, inviato allo Stadium. Poi aggiunge e conclude con grande cinismo, criticando Motta: "Ma come puoi pretendere che cambiando sei giocatori, facendoli giocare in posizioni in cui non giocano mai, potessi essere ordinato? Io mi pongo questa domanda".