Inzaghi: "Cammino straordinario, non abbiamo fatto calcoli. E sul turnover..."

Inzaghi: "Cammino straordinario. Niente turnover? Ho sempre cambiato"

Così Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Inter-Monaco: "Siamo molto soddisfatti, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Cammino straordinario, sette partite senza prendere gol, non siamo arrivati secondi o terzi solo per differenza reti con le altre. Abbiamo ottenuto tutto questo con pieno merito, basti vedere quante grandi squadre sono rimaste fuori dalle prime otto. I ragazzi hanno approcciato benissimo, ci voleva quest’approccio. Il Monaco ha dato fastidio a tante perché ha questi giocatori che ripartono velocemente. Non abbiamo guardato al risultato, anche se qualcuno diceva che ci saremmo qualificati anche con una sconfitta. Non abbiamo fatto molti calcoli". E sul mancato turnover, rispondendo alla domanda di Fabio Capello, ha aggiunto: "Ho cercato sempre di cambiare, basta vedere le ultime 12-13 formazioni tra Champions e campionato. A Lecce avevo lasciato fuori qualche giocatore, che mi sarebbe tornato molto utile, come Barella, Pavard e Dimarco. Erano tutti pronti, tranne in attacco, dove abbiamo fatto esordire un ragazzo molto giovane, che conferma l’ottimo lavoro che si sta facendo nel settore giovanile”.