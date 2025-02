Real Madrid, infortunio Alaba: a rischio per la doppia sfida contro il Manchester City

Brutte notizie in casa Real Madrid in vista del doppio playoff di Champions League in programma contro il Manchester City. Carlo Ancelotti, infatti, per la doppia sfida a Guardiola, potrebbe dover fare a meno di David Alaba. Nuovo infortunio quindi per il difensore austriaco, rientrato a inizio anno dopo la rottura del legamento crociato avvenuta a dicembre del 2023, adesso alle prese con un problema all'adduttore.