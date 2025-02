Champions, possibile un'altra rivoluzione: una regola storica del calcio potrebbe essere eliminata

Complice l'arrivo del nuovissimo Mondiale per Club, che andrà ad incrementare il numero di partite e il minutaggio dei calciatori presenti nei top club, la Uefa starebbe pensando di eliminare una storica regola di questo sport: i tempi supplementari , che si verificano in caso di parità nel computo della differenza reti tra andata e ritorno, nel corso della fase ad eliminazione diretta della Champions League e delle altre competizioni europee.

Champions League, la Uefa pensa all'abolizione dei tempi supplementari

All'interno degli ambienti Uefa è viva l'idea di portare le gare della seconda fase dei tornei continentali direttamente ai calci di rigore, qualora si concretizzasse un pareggio al termine dei tempi regolamentari. L'abolizione dei supplementari non rappresenterebbe una totale novità, considerando che è stata già applicata per quanto riguarda la Supercoppa Europea, a partire dal 2023. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Guardian, la proposta è giunta a Ceferin in via informale, ma è chiaro che se ne ridiscuterà nei prossimi mesi, con un occhio al prossimo triennio 2027-2030. Prima, infatti, va chiuso questo ciclo legato ai diritti televisivi, che sarà difficilmente intaccato da una novità regolamentare di tale portata.

L'obiettivo è ridurre i minuti "extra" giocati dai top player del calcio europeo, su indicazione dei sindacati dei calciatori e degli stakeholder, a cui non dispiacerebbe l'idea di passare direttamente alla "tensione" che accompagna la lotteria dei calci di rigore, spesso più attrattiva dei 30 minuti supplementari. Nonostante l'eliminazione della regola del "gol in trasferta", il dato relativo ai supplementari appare in calo: la scorsa stagione, solo tre partite della fase ad eliminazione diretta della Champions League sono andate ai supplementari, mentre nessuna ha richiesto l'extra-time nell'annata 2022/23. Quattro partite dell'Europa League 2023/24 sono andate fino al 120', meno rispetto alle sei della stagione precedente.