Ancelotti infiamma il Real Madrid, svelato il pazzesco discorso all'intervallo della finale di Champions

MADRID (Spagna) - Ci sono partite speciali, anche per un allenatore navigato come Carlo Ancelotti. A mesi di distanza, attraverso un video, il Real Madrid ha reso pubblico un video del tecnico italiano mentre parla alla squadra nell’intervallo dell’ultima finale di Champions League disputata a Wembley contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Alla fine, gli spagnoli hanno vinto il trofeo contro i tedeschi imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Carvajal e Vinicius Jr. Al termine del primo tempo la partita era ancora in perfetto equilibro, ed è qui che è entrato in scena l’allenatore italiano.