Playoff Champions, oro per chi passa: Atalanta 76 milioni, Juve 74 e Milan 70

Juve, Atalanta Milan lo sanno bene: se superano i playoff per entrare negli ottavi di finale della Champions League, ai quali l' Inter si è qualificata direttamente, arricchiscono di 11 milioni di euro il montepremi già assicurato dal rispettivo cammino nella fase a girone unico. Nel dettaglio:Dal canto suo, l'Inter, quarta nella prima fase, può già contare su 86 milioni di euro. I playoff sono preziosi anche per il ranking Uefa, non a livello di club, ma di nazione. L'Uefa ha stabilito che non vengano assegnati punti alle formazioni piazzatesi fra il nono e il ventiquattresimo posto e impegnate nei confronti scaturiti dal sorteggio di Nyon. Nella prima fase, ogni vittoria ha fruttato 2 punti; ogni pareggio, 1 punto; lo stesso criterio varrà negli ottavi a eliminazione diretta. I risultati dei playoff sono invece importanti in chiave classifica di rendimento per Paesi. Attualmente,alle spalle dell'Inghilterra (20,892) e davanti alla Spagna (17,178). Una vittoria vale 1 punto, un pareggio 0,5 punti. La quinta squadra nella prossima Champions League sarà appannaggio della prima e seconda classificata nel ranking che verrà stilato a fine torneo. Se ne deduce quanto nei playoff, oltre a Juve-Psv, Bruges-Atalanta e Feyenoord-Milan, il nostro calcio seguirà con particolare attenzione City-Real Madrid. Soprattutto se gli spagnoli campioni in carica venissero clamorosamente eliminati.