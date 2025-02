Conceicao: "Milan, siamo qui per colpa nostra. Su Leao e Gimenez..."

In vista del primo round del doppio confronto con il Feyenoord , che mette in palio il pass per gli ottavi di finale di Champions League, Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa al fianco di Tijjani Reijnders , presentando il prossimo impegno dei rossoneri, reduci dal successo di Empoli in Serie A . Non mancano le assenze, ma il manager portoghese può contare sull'apporto dei nuovi arrivati, inseriti in lista UEFA.

Conceicao: "Milan in emergenza? Siamo 15 più Camarda e Bartesaghi"

Così Sergio Conceicao in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Milan, in programma domani alle ore 21 al "de Kuip" di Rotterdam: "Non è che abbiamo tante soluzioni, siamo in 15 più Camarda e Bartesaghi. Tra infortuni e giocatori fuori lista abbiamo qualche difficoltà, ma anche loro hanno degli infortunati. Noi allenatori dobbiamo trovare delle soluzioni. Leao? È a disposizione, è stata una scelta mia non farlo iniziare coi titolari, - ha spiegato - ma poi è entrato bene e ha fatto il suo lavoro. Domani titolare? Al momento non lo dico. Se lo dico è un'eccezione, ma oggi non mi va".

Conceicao: "Siamo qua per colpa nostra"

Arrivato nelle ultime ore del calciomercato invernale, Santiago Gimenez è già un idolo della tifoseria milanista, complice il gol realizzato al "Castellani" di Empoli pochi giorni fa. Domani, sarà lui il grande ex di serata, in quella che fino a pochi giorni fa era la sua casa: "Partita speciale? Lo è per tutti, abbiamo una partita importante. Per colpa nostra siamo qua. Con questa responsabilità, ce la assumiamo e vogliamo vincere domani. Santi lo seguivo già da alcuni anni. Lo conosco, è giovane, ha 23 anni, ma è già di altissimo livello. Ha la qualità del finire le azioni che crea la squadra, ha talento ma deve continuare a lavorare. Anche senza palla. Al momento sono contento di tutti". E su Reijnders, ha poi aggiunto: "È un grande giocatore come altri, ha qualità, come carattere è un bravissimo ragazzo, ha tanta voglia di crescere. Tutti quelli che sono qui possono rappresentare questo grande club".