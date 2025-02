Bruges-Atalanta, Gasperini: "Gare ravvicinate? Ho un po' di highlander..."

Gian Piero Gasperini ha parlato in diretta su Sky alla vigilia di Bruges-Atalanta, gara valida per l'andata dei playoff di Champions League, in programma domani, 12 febbraio, con calcio d'inizio alle 18:45: "Il Bruges abbiamo già avuto modo di vederlo perché ha già giocato contro il Milan e la Juve. Si è fatto valere in entrambe le circostanze. Ogni squadra ha le sue tipicità, il Bruges anche a Manchester ha tenuto bene il campo, lavora bene e con grande intensità. Come tutte le squadre che giocano la Champions, è una squadra abituata a lottare per vincere il proprio campionato. Il Bruges è una squadra offensiva. Non rinuncia mai a giocare, non ha cali di ritmo, dobbiamo essere bravi a giocare un'ottima gara".