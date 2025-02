Giuntoli e il futuro di Kolo Muani alla Juve: "La volontà è chiara..."

Cristiano Giuntoli ha parlato in diretta su Sky prima del calcio d'inizio di Juve-Psv, gara valida per l'andata dei playoff di Champions League. Il Managing Director Football si è soffermato su Kolo Muani, arrivato in prestito secco dal Psg e subito protagonista in maglia bianconera: "Sto già pensando al futuro di Kolo Muani? I rapporti sono ottimi tra i club. Abbiamo fatto un lavoro normale, di grande volontà, nel periodo lontano dal mercato, perché c'era preoccupazione che Milik non potesse rientrare. Ci siamo mossi per tempo e abbiamo bruciato le tante concorrenti. C'è anche volontà comunque di proseguire, nell'accordo col Psg c'è la volontà di rimettersi a sedere a fine anno per capire come fare a continuare con lui".