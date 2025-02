Tifosi del City brutali: lo striscione per Vinicius è senza pietà. E Rodri reagisce così

"Smettila di piangere": lo striscione dei tifosi del City

"Stop crying you heart out" (smettila di piangere a dirotto). Questa la scritta sullo striscione, corredata dalla foto di Rodri intento a baciare il Pallone d'Oro. Il gruppo dei tifosi citizens "We are 1894", ha voluto sbeffeggiare la stella del Real Madrid citando il singolo omonimo del 2002 degli Oasis. Dopo la notizia dell'assegnazione del Pallone d'Oro a Rodri, infatti, il Real Madrid disertò la cerimonia di premiazione.

Rodri fotografa lo striscione

Nel corso dell'esposizione dello striscione, le telecamere hanno ripreso proprio la reazione di Rodri. Il centrocampista spagnolo, ancora alle prese con l'infortunio, ha preso il telefono in mano e fotografato lo sfottò dei tifosi verso l'avversario, che invece era presente in campo dal primo minuto.