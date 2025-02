Luis Enrique esalta Dembélé: "Che ha mangiato a Natale?"

Il Psg ha battuto 3-0 il Brest in trasferta nell'andata dei playoff di Champions League grazie a un gol di Vitinha su rigore e a una doppietta dello straripante Dembélé. Nella conferenza stampa postpartita Luis Enrique lo ha esaltato: "Dovremmo chiedergli cosa ha mangiato a Natale. È un giocatore pieno di fiducia in se stesso. Quando ero piccolo giocavo alla Play Station e questo era il giocatore che sceglievo quando volevo scattare muovendo la freccia in avanti. Era già bravo la scorsa stagione, ma nel 2025 è ancora meglio. I suoi compagni di squadra che lo cercano e lo trovano. Ha un comportamento impeccabile".