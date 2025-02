Champions League, Bellingham lancia il Real contro il City. Dortmund corsaro a Lisbona

Dopo il netto successo del Psg in casa del Brest , gli spareggi di Champions League regalano altre due vittorie esterne, quelle del Real Madrid e del Borussia Dortmund . Spagnoli e tedeschi passano rispettivamente a Manchester e Lisbona, indirizzando, se non ipotecando nel caso dei teutonici, la qualificazione agli ottavi di finale.

Gol e spettacolo all'Etihad

La supersfida dell'Etihad non delude le attese e regala gol ed emozioni, brillano tutte le stelle in campo, eccezion fatta per Vinicius, sbeffeggiato dai tifosi del City per la querelle Pallone d'Oro. Il Real Madrid gioca una gara di grande personalità, pur andando sotto due volte per la doppietta di Haaland. Mbappé e Brahim Diaz rispondono e allo scadere Bellingham firma il beffardo sorpasso spagnolo, sfruttando una clamorosa amnesia della difesa inglese. Ancelotti si prende un bel vantaggio su Guardiola in vista del retour match del Bernabeu.

Ripresa super e tris Dortmund

A Lisbona la prima sorpresa è l'esclusione del bomber Gyokeres dall'undici titolare dello Sporting, che comunque domina il primo tempo, senza però trovare la rete nonostante i diversi tentativi, il più pericoloso dei quali è la clamorosa traversa colpita da Araujo. Nella ripresa esce fuori il Borussia Dortmund, che sblocca con Guirassy, raddoppia con Gross e chiude il discorso con l'ex oggetto del desiderio del Napoli, Adeyemi.

