McKennie ferma tutti in diretta tv: "Fatemi vedere, che fortuna..."

Con il suo gol, McKennie ha sbloccato la partita della Juventus contro il Psv , vinta dai bianconeri per 2-1 e valida per l'andata dei playoff di Champions League. Al termine della partita, il centrocampista è stato protagonista ai microfoni di Sky Sport, dove ha commentato proprio il suo gol, dopo averlo rivisto per la prima volta in diretta televisiva: " Fammelo rivedere... che fortuna! ".

McKennie dà i meriti alla fortuna. Del Piero lo smentisce

Un tiro di prima, al 33esimo minuto che termina sotto la traversa. Un gol pesantissimo quello di McKennie, che ha voluto sminuire le sue doti balistiche, dando il merito alla sorte, anche se ha aggiunto: "Ero tranquillo, in settimana ho fatto tanti gol in allenamento. In realtà, ho avuto paura di prendere qualcuno in area di rigore, ma come ho detto, ho avuto anche un po' di fortuna". "Queste cose ti riescono benissimo!" ha invece risposto Alessandro Del Piero, presente negli studi, allo statunitense. "Per vincere una partita così bisogna lasciare tutto sul campo, sudore, sangue. Lo abbiamo fatto".