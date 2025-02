Milan, i record di Gimenez e l'elogio dei 4 tenori

Contro tutto

Occhio ai numeri: il Feyenoord in casa ha perso solo una volta (su undici) contro le italiane; il Milan, viceversa, lontano da San Siro nella fase a eliminazione diretta del torneo più importante non ha vinto neppure uno degli ultimi undici match. Oltre alla storia, però, c’è anche il presente. E quello dei biancorossi è a dir poco disastroso: un allenatore cacciato (Priske), un altro che lo sostituisce senza patentino (Bosschaart) e soprattutto i 21 gol subiti in 8 partite europee, lo score peggiore tra le 24 qualificate.

Il gigante



Con una campagna acquisti costata solo 1 milione – è la differenza tra operazioni in entrata e in uscita, includendo anche stipendi e ammortamenti – il Milan si sente legittimamente più forte. Dovrà però resistere all’aggressione alta del Feyenoord, perché Timber e compagni giocheranno questi novanta minuti come se fossero gli ultimi. I quattro tenori dovranno anche "fare legna" per evitare che i centrocampisti Fofana e Reijnders vadano in sofferenza. Il Feyenoord gioca 4-3-3 e senza Stengs schiererà una mediana più muscolare; il Milan dovrebbe utilizzare un 4-4-1-1 che più offensivo non si può. Anche Leao, rimotivato da due panchine consecutive, dovrà aiutare in fase difensiva. Il filo dell’equilibrio potrà spezzarlo Gimenez, che il destino ha riproposto subito al De Kuip come una pietanza prelibata che diventa indigesta. Il Milan, viceversa, ha trovato nel messicano il bomber che mancava per il salto di qualità: il gol di Empoli, sabato scorso, è stato solo l’ultimo di 17 realizzati in 21 partite. Contando anche gli assist, Gimenez partecipa a una rete ogni ora di gioco. La Champions è il suo terreno di caccia ideale: 5 presenze e 5 gol fin qui. A Rotterdam stasera lo fischieranno perché è andato via sbattendo la porta, eppure ha riempito le casse del club con 35 milioni.

Paragoni ingombranti

Bobo Vieri dice che Gimenez un po' gli somiglia, mentre Ibra lo ha già paragonato a sé stesso. Insomma, se lo litigano. Intanto sulla maglia porta il numero di Shevchenko, il 7. Viene dunque automatico tornare con la mente al Milan stellare che Berlusconi e Ancelotti seppero costruire nel primo lustro degli anni Duemila, una squadra dal Dna europeo che attaccava con tanti uomini. Quattro tenori ci sono oggi e quattro c’erano allora: da Seedorf, Rui Costa, Sheva e Pippo Inzaghi (vent’anni fa) a Pulisic, Joao, Leao e Gimenez. Il paragone è pesante. «Non vergognarsi mai e osare tutto». L’ha detto l’umanista Erasmo, il cittadino più illustre di questa terra, ma è come se lo avesse pensato pure Sergio.