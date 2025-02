Siparietto Ibra in tv prima di Feyenoord-Milan: "Non ho la maglia giusta..."

"Perché non sono fuori con voi? Faceva freddo, non ho portato la maglietta giusta". Così Zlatan Ibrahimovic prima di Feyenoord-Milan, gara valida per l'andata dei playoff di Champions League. Clarence Seedorf lo ha stuzzicato in maniera bonaria ("Avevamo preparato tutto qui a bordocampo, avevamo pulito per bene"), il dirigente rossonero ha risposto stando al gioco, tra le risate generali.