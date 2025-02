Play off Champions League, l’Atalanta va ko: un rigore inesistente la condanna contro il Bruges

BRUGES (Belgio) - Un clamoroso errore dell'arbitro turco Meler condanna l'Atalanta che nella sfida di andata dei play off di Champions League perde contro il Bruges per un calcio di rigore inesistente. Un leggero tocco di mano di Hien sul collo di un avversario induce il modesto arbitro Meler a concedere il rigore ai padroni di casa: dal dischetto Nilsson spiazza Rui Patricio.

Atalanta, un primo tempo sofferto

La partenza dei padroni di casa è intraprendente, Tzolis vanifica una buona ripartenza calciando dal limite tra le braccia di Cui Patricio, poco dopo Vanaken non sfrutta un contropiede potenzialmente minaccioso. Il Bruges attende e riparte, Tzolis viene fermato in extremis da Bellanova, ma al 15’ i padroni di casa trovano il vantaggio; l’Atalanta sbaglia in fase di impostazione, Talbi anticipa Posch ed entra in area servendo Jutglà a centro area che controlla e calcia battendo Rui Patricio. La prima occasione per l’Atalanta arriva al 24’, ma Zappacosta fallisce il bersaglio con un destro da dimenticare. Poco dopo ci prova Posch, ma il suo destro dal limite viene bloccato da Mignolet. Alla mezz’ora il Bruges torna a essere pericoloso con De Cuyper che calcia sull’esterno della rete da ottima posizione. Poco prima dell’intervallo l’Atalanta sfrutta il calo fisico degli avversari; Retegui sfiora il gol con un destro dall’interno delll’area, poi arriva il pareggio di Pasalic che sfrutta al meglio un cross dalla sinistra di Zappacosta e infila Mignolet con un colpo di testa calibrato sul palo più lontano.

L’arbitro condanna l’Atalanta con un rigore inesistente

Anche nella ripresa l’atteggiamento dei padroni di casa è propositivo, Talbi minaccia subito Rui Patricio con un sinistro che si alza sopra la traversa. Poi De Cuyper sfiora il raddoppio con un sinistro al volo in diagonale che esce di un soffio. Ma la squadra di Gasperini si scuote dopo l’ingresso in campo di Cuadrado e Samardzic; Zappacosta impegna Mignolet con un colpo di testa che il portiere indirizza sul palo, poco dopo Samardzic fallisce una clamorosa occasione con un sinistro in diagonale che sibila accanto al palo. Poi De Keteleare minaccia Mignolet con un gran sinistro dal limite che il portiere respinge in angolo. La partita sembra indirizzata verso un pareggio oggettivamente giusto quando l’arbitro turco vede - solo lui - un fallo di Hien su Nilsson: le proteste degli atalantini sono veementi, Hien, Cuadrado e Toloi vengono ammoniti ma il direttore di gara è inamovibile. Dal dischetto Nilssen spiazza Rui Patricio e certifica il successo del Bruges. Per l'Atalanta una beffa clamorosa; pur non avendo giocato una partita esaltante, la squadra di Gasperini è costretta a piegare la testa per una decisione assurda che rischia di compromettere il cammino degli orobici in Champions League. Fra sei giorni la sfida di ritorno a Bergamo.

