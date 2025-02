Capello sconsolato sul Milan: "Non è guarito, ha sempre la stessa malattia..."

Fabio Capello: "Il Milan non è guarito"

Protagonista dello studio post partita di Sky Sport nelle notti di Champions, Fabio Capello ha commentato così la prestazione negativa del Milan di Sergio Conceicao, ora chiamato a ribaltare il risultato nella sfida di ritorno a San Siro. Oggi, il fattore campo ha avuto un peso non indifferente: "Giocare in quel campo lì è difficile, quando vedo le partite c'è un aiuto da parte del pubblico, rendono qualcosa in più, - ha sottolineato l'ex tecnico rossonero - quindi devi aspettarti delle giocate in velocità e in continuità. Se non sei preparato a questo, vai in difficoltà". Cosa può cambiare Conceicao in vista del secondo round del doppio confronto: "Lui ha voluto dare un messaggio di sicurezza, di essere convinto di quello che ha proposto - ha sottolineato Capello -. Il risultato è stato negativo, così come la prestazione. Deve rivalutare queste cose. Tutti ci aspettavamo i quattro di fantasia davanti, come se il difetto del Milan di far tirare sempre l'avversario in porta si fosse esaurito. E invece è rimasta la stessa malattia, non è guarito", ha precisato.