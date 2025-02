Conceicao dopo la sconfitta del Milan: "Dobbiamo migliorare e non c'è tanto tempo"

Il Milan è stato battuto con il finale di 1-0 dal Feyenoord al De Kuip nell'andata dei playoff di Champions League . Sergio Conceicao ha commentato la partita dei rossoneri in diretta su Amazon Prime: "Abbiamo giocato solo la gara di andata. Sapevamo che a Rotterdam l'ambiente è difficile, loro sono stati molto aggressivi, hanno vinto molti duelli. Così è difficile vincere le partite. Potevamo tornare a casa con un pareggio, ma non siamo stati efficaci a livello offensivo. Siamo stati sfortunati all'inizio, ma loro sono stati più bravi nei duelli. Questi sono più di semplici dettagli. Dobbiamo migliorare e non c'è tanto tempo. Dobbiamo pensare al Verona e poi vincere per passare il turno in Champions League ".

Conceicao indica la strada al Milan: "C'è bisogno di più aggressività"

Conceicao ha poi aggiunto: "A livello emotivo sono sempre molto motivato, tutti i giorni, per dare il meglio di me stesso. Se tutti non siamo motivati in una partita di Champions League... La qualità non è solo tecnica, c'è bisogno di avere costanza, qualità, la mentalità giusta. In Champions il livello è alto. C'è bisogno di più aggressività offensiva e nelle ultime giocate".

Conceicao: "Dovevamo fare di più, ma siamo solo a metà di questa sfida"

A Sky, Conceicao ha ribadito i suoi concetti e proseguito la disamina postpartita commentando: “Le partite si vincono così, con i duelli difensivi e offensivi, con aggressività. Il Feyenoord ha avuto tutti questi ingredienti nel match, noi dovevamo fare un po’ di più. Loro hanno dato qualcosina in più, sapevamo della spinta del pubblico e dell’ambiente. Abbiamo cominciato la partita anche avendo una grande occasione con Reijnders, dopo abbiamo preso un gol difficile da prendere per la squadra, ma ci sta nel calcio. Ripeto, dovevamo far di più, è vero, ma siamo a metà di un’eliminatoria. Giochiamo martedì i secondi novanta minuti, non è ancora finita, è tutto aperto. Cercheremo di dare una risposta diversa".

"I tanti impegni? Un problema, sicuramente. Viaggiamo domani e poi siamo subito nel prepartita col Verona. Dopo tre giorni abbiamo questa partita di Champions. Ma il tempo è quello che è. Se tutti noi, a cominciare da me, riusciamo a dare qualcosina in più, ad alzare un pochino il livello, le partite diventano più facili. Ho un gruppo di qualità tecnica. Bisogna mettere altre caratteristiche nel gioco per vincere le partite. Possiamo cambiare una stagione così? Difficile modificarla, ma non impossibile. Siamo qui per questo, per fare meglio degli ultimi mesi".

Conceicao: "Il Feyenoord? Mai sottovalutato, sono abituato a rispettare l'avversario"

Conceicao ha poi concluso: "Il Feyenoord? Mai sottovalutato, sono abituato a rispettare l’avversario sempre, soprattutto in Champions League. L’ho preparata come se fosse una finale di Champions League. Ho sempre rispettato l’avversario, in ultima divisione così come in Champions League. Sempre. I quattro attaccanti? È una curiosità più vostra che mia, poi sono io che devo trovare un equilibrio. Sono quattro più sette, perché si gioca in undici”.