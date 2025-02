Conceicao stupisce tutti in conferenza: risponde a una domanda e poi fa qualcosa di inaspettato

Il Milan ha perso la sfida d'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. Al "de Kuip" agli olandesi è bastato un gol di Igor Paixao al terzo minuto. I rossoneri si giocheranno tutto nella sfida di ritorno, in prorgramma martedì 18 febbraio a San Siro. Al termine della partita, Sergio Conceiçao ha sorpreso tutti i giornalisti presenti in conferenza stampa, rispondendo soltanto a una domanda .

Conceiçao: "Trenta secondi bastano"

Sedutosi in sala stampa, Sergio Conceiçao ha risposto a una domanda di un giornalista presente, raccontando la partita: "Conoscevamo l'ambiente, la loro aggressività, i loro tifosi. Sicuramente le partite diventano più facili o più difficili in base ai duelli. Parlo di duelli offensivi e difensivi. Abbiamo subito un'occasione, dopo abbiamo preso quel gol. Una cosa che succede nel calcio. Non è stata una partita fortunata per noi, ma avremmo dovuto fare di più. Sicuramente sì. Abbiamo creato occasioni sufficienti per ottenere almeno un pareggio. Questa è la sintesi della partita". Dopo l'analisi, Conceiçao ha concluso dichiarando: "Trenta secondi bastano, scusate, buonasera" e, alzandosi, lascia la conferenza. Dopo appena una domanda.