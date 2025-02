Guardiola: "Abbiamo l'1% di possibilità di qualificarci al Bernabeu"

Mercoledì 19 febbraio, il Manchester City si giocherà gran parte della stagione. Nel ritorno dei playoff di Champions League , il club inglese sarà ospite del Real Madrid di Ancelotti, dopo aver perso la gara d'andata per 3-2 in rimonta. Una partita per la quale, però, Guardiola non ha troppe speranze: " Abbiamo una percentuale minima di passare, credo attorno all'1% ".

Guardiola: "Stagione povera di risultati. A Madrid ci proveremo"

Il Manchester City arriva alla sfida di Champions League forte di un importante successo ottenuto in Premier League: 4-0 al Newcastle con tripletta dell'acquisto di gennaio Marmoush. Al termine della partita, però, Guardiola in conferenza ha voluto riportare i piedi per terra: "Questa stagione siamo stati davvero poveri in quanto a risultati. Una partita giocata davvero bene, questa con il Newcastle, non cambia i fatti. Non siamo ancora abbastanza bravi nel lavoro quotidiano". Quindi, in vista della sfida al Real: "Ci proveremo, questo è certo. Andremo a Madrid per provare a vincere, e vedremo cosa accadrà".