Champions League, un arbitro sloveno per Psv-Juve: la designazione Uefa

ROMA - È lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro designato dall'Uefa per il playoff di ritorno in Champions League di mercoledì 19 febbraio (ore 21) fra Psv Eindhoven e Juventus. Si riparte dal 2-1 per i bianconeri nella gara d'andata a Torino, decisa dal gol di Mbangula all'82'.