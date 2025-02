Juve, i convocati di Thiago Motta per il ritorno contro il Psv: c'è Cambiaso, Douglas Luiz out

Non ce la fa Douglas Luiz. Questa la novità in casa Juventus in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro il Psv, in programma mercoledì 19 febbraio in Olanda. Un'assenza importante a centrocampo, con il brasiliano che non recupera così dall'infortunio che già lo aveva tenuto fuori nel derby d'Italia contro l'Inter. Presente Cambiaso, che già era sceso in campo nell'ultima partita.