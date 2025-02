Milan, caos a fine partita: tensione dopo il fischio, cosa è successo

Il Milan è stato eliminato dalla Champions League: 1-1 con il Feynoord a San Siro nel ritorno dei playoff di Champions League per effetto dei gol di Gimenz al 1' e Carranza al 73'. Fatale la sconfitta per 1-0 all'andata (rete decisiva di Paixao) A fine gara l'adrenalina ha lasciato spazio alla tensione. Una serie di scaramucce che hanno determinato sanzioni disciplinari per alcuni degli interpreti del match.