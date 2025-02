Ibrahimovic ce l'ha con tutti: "Milan, ci siamo ammazzati da soli. Ma anche l'arbitro..."

MILANO - È un Zlatan Ibrahimovic furioso quello che, ai microfoni di Sky Sport, commenta il pareggio del Milan (1-1) a San Siro contro il Feyenoord nel ritorno del playoff di Champions League. Un risultato che decreta la clamorosa eliminazione dei rossoneri dopo il ko di misura maturato nel match d'andata al 'De Kuip': "Siamo arrabbiati con noi stessi, ci siamo 'ammazzati' da soli", il duro commento del Senior Advisor di Red Bird che torna sull'espulsione di Theo Hernandez, episodio che ha indirizzato partita e qualificazione: "Siamo delusi e arrabbiati, è mancata maturità . Sul secondo giallo a Theo penso che l'arbitro sia stato duro. Per una simulazione, in una partita del genere, è sufficiente un avvertimento. Ora dobbiamo digerire questa sconfitta, stare insieme come gruppo e pensare al campionato". Poi aggiunge: "L'avversario non è venuto qui a fare meglio di noi. È colpa nostra, la responsabilità è nostra. Non ci sono scuse".