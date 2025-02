Champions League, Davies salva il Bayern e il Benfica passa contro il Monaco

Nel martedì di Champions League da dimenticare per le italiane, Milan e Atalanta eliminate rispettivamente da Feyenoord e Bruges, altre due squadre strappano il pass per gli ottavi di finale: il Bayern Monaco e il Benfica. In Germania gli uomini di Vincent Kompany faticano più del previsto, con la rete di Kuhn (63') che sembra condannare i tedeschi ai supplementari, se non fosse per Davies (90+4'), che nel recupero trova l'1-1, decisivo per il passaggio del turno dopo il 2-1 dell'andata.