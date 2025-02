È un day after durissimo per Theo Hernandez e per il Milan di Sergio Conceicao, fuori dalla Champions League ai playoff . Il pareggio di San Siro premia il Feyenoord , che può festeggiare e godersi gli elogi dei talent scelti dai media olandesi per commentare il doppio confronto. Da Van Basten a Van Hooijdonk sono tanti i complimenti alla squadra di Bosschaart e le critiche al terzino sinistro rossonero, espulso dopo una chiara simulazione nel primo tempo .

In Olanda distruggono Theo Hernandez dopo Milan-Feyenoord

"Un momento meraviglioso per il Feyenoord, per il calcio olandese", ha subito sottolineato l'ex Milan Marco Van Basten. "È anche giusto così. Se guardiamo al Milan, con tutte quelle possibilità, vediamo quanto gioca male. E poi il Feyenoord con tutti quegli infortuni, merita davvero i complimenti", ha aggiunto. Al coro si è poi unito un'altra stella Orange come Pierre Van Hooijdonk: "Un'altra serata europea pazzesca. Un Feyenoord malconcio, con così tanti infortuni e ancora sotto per 1-0 dopo mezzo minuto... Poi all'improvviso arriva quell'idiota di Theo Hernández ad aiutarci", ha detto con un sorriso a Ziggo Sport, facendo riferimento all'espulsione per somma di ammonizioni del francese. "Un risultato senza precedenti, è fantastico - ha ribadito -. Anche per tutto il club. Nessuno si aspettava questo in un periodo così turbolento in Europa".