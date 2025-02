Juve a Eindhoven, il curioso retroscena sul pullman e il ritiro del Psv

EINDHOVEN (OLANDA) - Conquistare il pass per gli ottavi di Champions League è la missione della Juve , attesa nella serata di oggi (19 febbraio) dal ritorno dei playoff sul campo del Psv Eindhoven dove partirà forte della vittoria per 2-1 ottenuta nel primo round allo Stadium.

Juve a Eindhoven, ritiro vicino a quello del Psv

La squadra di Thiago Motta (che ha parlato alla vigilia della sfida) è arrivata ieri nella città olandese dove alloggia all'hotel Pullman, con il bus dei bianconeri parcheggiato sul retro dell'abergo in attesa di portare i bianconeri allo stadio in serata. Curiosamente i bianconeri sono a circa 250 metri di distanza dai rivali del Psv, che alloggiano invece all'hotel NH. Tragitto simile dunque per arrivare al 'Philips Stadion' dove la parola passerà al campo.

Juve, Giuntoli e Chiellini al pranzo Uefa

Intanto la dirigenza del club bianconero, composta dal Managing Director Football Cristiano Giuntoli, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino e l'Head of Football Institutional Relations, Giorgio Chiellini, è impegnata nel consueto pranzo Uefa con gli omologhi del club olandese padrone di casa. Un incontro istituzionale che va in scena a poche ore dal match del 'Philips Stadion'.