Milan, Ibrahimovic: "Siamo delusi e arrabbiati. Su Theo e Conceição... "

"Siamo delusi e arrabbiati, il Tapiro è meritato", il commento a caldo di Ibrahimovic che, sull'esplusione di Theo Hernandez che ha di fatto compromesso il passaggio del turno della squadra di Conceição, afferma: "Non è stato un momento positivo. Ieri è mancata maturità, ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia". Il dirigente rossonero si è anche soffermato sul futuro dell'ex tecnico del Porto: "Conceição resta?", lo incalza Staffelli. "Sta facendo bene: quando è arrivato le cose sono cambiate. Non siamo ancora al cento per cento, ma stiamo migliorando. Ha la nostra piena fiducia", conclude Ibra. Per lo svedese si tratta del nono Tapiro d’oro della carriera. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).