Theo Hernandez chiede scusa: "Immensa frustrazione. Ci rialzeremo tutti insieme"

Theo Hernandez ha chiesto scusa . Il terzino rossonero, dopo l'espulsione rimediata a inizio secondo tempo contro il Feyenoord per somma di ammonizioni (il secondo giallo arrivato dopo una simulazione in area di rigore), ha pubblicato un messaggio di scuse sui suoi profili social rivolto ai tifosi rossoneri. Questi, dopo l'eliminazione del Milan dalla Champions League si sono scagliati contro il terzino sui social .

Theo Hernandez: "Rialziamoci tutti insieme"

"Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi". Questo è l'incipit del messaggio di Theo Hernandez, prima delle scuse: "Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo". Prima di concludere con: "Forza Milan". Tra i commenti sotto il post di Instagram, anche quello del compagno Tammy Abraham, che ha postato un cuore.