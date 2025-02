Giuntoli: "La permanenza di Kolo Muani? Lui vuole rimanere, col Psg..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida con il Psv Eindhoven , valida per il ritorno dei playoff di Champions League, Cristiano Giuntoli ha avuto modo di presentare l'impegno della Juve e di analizzare il momento dei bianconeri, senza dimenticare il tema mercato. Straordinario l'impatto del neo arrivato Kolo Muani , attualmente in prestito dal Psg. L'intenzione del Managing Director Football della Vecchia Signora è quella di trattenere il francese a Torino.

Giuntoli: "Kolo Muani? Noi vogliamo tenerlo, lui vuole restare alla Juve"

Dall'ottimo momento di alcuni singoli alla situazione legata a Kolo Muani, per il quale la Juve proverà a trattare con il Psg nei prossimi mesi. Così Cristiano Giuntoli nel pre gara di Psv-Juve ad Amazon Prime Video: "McKennie sta facendo molto bene, come altri, veniamo da un buon momento e stiamo crescendo come squadra - ha sottolineato -. Kolo Muani? Il ragazzo ha avuto un grande impatto con tutto il mondo Juve, i rapporti con il Psg sono ottimi e vediamo di continuare con lui anche la prossima stagione. Noi vogliamo tenerlo e lui vuole rimanere, siamo fiduciosi. L'aiuto dei premi Champions? Credo che Kolo Muani vada a prescindere, stasera è importante soprattutto dal punto di vista sportivo, noi vogliamo andare avanti e fare bene, ci teniamo tanto ad andare avanti". E sul progetto Juve, ha aggiunto: "Sicuramente stiamo cercando di mettere i conti a posto, lo stiamo facendo da tempo. Dal punto di vista tecnico, siamo nel pieno di quello che pensavamo di fare, con una squadra giovane, e vogliamo continuare a crescere”.