Renato Veiga infortunato, dentro Cambiaso: come sta il difensore della Juve

Brutte notizie per la Juve di Thiago Motta, costretta a rinunciare subito a Renato Veiga , che ha richiamato l'attenzione dello staff medico bianconero al 12' della sfida con il Psv . Dentro Andrea Cambiaso , con Kelly dirottato al centro del pacchetto arretrato al fianco di Federico Gatti. Da valutare le condizioni e i tempi di recupero del difensore di proprietà del Chelsea.

Infortunio per Renato Veiga in Psv-Juve: le condizioni del difensore

Infortunio per Renato Veiga, che si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco, toccandosi con la mano all'altezza del tendine d'Achille della caviglia destra. L'impressione, però, è che si possa trattare di un problema di natura muscolare, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore attraverso gli esami strumentali del caso. Veiga ha chiesto il cambio ed è stato sostituito da Andrea Cambiaso, entrato a freddo senza riscaldamento. Il brasiliano, invece, ha salutato velocemente Thiago Motta a bordocampo, prima di imboccare direttamente la via degli spogliatoi. È a rischio per la trasferta di Cagliari.