Thiago Motta: "Psv superiore, non cambierei niente delle scelte che ho fatto"

Thiago Motta ha analizzato ai microfoni di Prime Video l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Psv nel ritorno dei play-off: "Sono in disaccordo che loro volessero di più la qualificazione. Per momenti della partita e soprattutto dopo il nostro pareggio loro hanno spinto ancora di più e sono stati superiori in certi situazioni. Anche noi abbiamo creato con il palo di Dusan, poi è stata una partita molto aperta, ma abbiamo fatto fatica".

Juve, le parole di Thiago Motta dopo il Psv: "Tre sostituzioni obbligate"

"Non abbiamo buttato via niente - ha proseguito il tecnico bianconero - ci abbiamo provato dal fino all'ultimo, alla fine non siamo stati più bravi di loro e hanno meritato. Se cambierei qualcosa sulle scelte fatte? No". L'allenatore hai spiegato di aver dovuto fare tre cambi forzati: "Renato Veiga per infortunio, Koopmeiners aveva la febbre e sta mattina non si sentiva molto bene. Anche Cambiaso mi ha chiesto il cambio perché non stava bene. Gli altri sono entrati in campo per aiutare la squadra, ma stasera non ci siamo riusciti". In conclusione: "Domenica abbiamo già una partita importantissima a Cagliari, sappiamo le difficoltà. Tutto quello che si può dire e pensare oggi è digerire la sconfitta. Fa sempre male, però fa parte del lavoro".