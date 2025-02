Botta e risposta tra Capello e Thiago Motta in tv: "Cambi ritardati? Non penso"

Botta e risposta in diretta tv tra Fabio Capello e Thiago Motta , al termine della sfida che ha sancito l'eliminazione della Juve dalla UEFA Champions League. Il ko in casa del Psv , dopo i tempi supplementari, accende il dibattito nello studio di Sky Sport.

Botta e risposta in tv tra Fabio Capello e Thiago Motta

Nel post partita di Psv-Juve, Fabio Capello ha messo in discussione le sostituzioni di Thiago Motta e le tempistiche con le quali sono state effettuate nel secondo tempo, chiedendogli se i cambi fossero arrivati in ritardo rispetto alle reali esigenze della Vecchia Signora. Il tecnico italo-brasiliano ha risposto in maniera netta all'ex allenatore proprio della Juve: "Non penso", argomentando poi il motivo della sua scelta.