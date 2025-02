Cinque italiane in Champions, ora dipende da Roma e Lazio: lo scenario possibile

Quinto slot per la Champions? C'entrano Roma e Lazio: ecco come

Tuttavia, l’opportunità di presentarsi ai nastri di partenza della prossima edizione con cinque squadre non è del tutto sfumata e potrebbe concretizzarsi attraverso l’Europa League. Affinché ciò accada, una tra Lazio e Roma dovrebbe riuscire a vincere il trofeo, il che garantirebbe automaticamente l’accesso alla Champions League, e allo stesso tempo non rientrare tra le prime quattro in Serie A. La Roma questa sera sarà impegnata nel ritorno del playoff contro il Porto, cercando di sfruttare il fattore casalingo per superare i portoghesi dopo l’1-1 dell’andata. La Lazio, invece, ha già staccato il pass per gli ottavi grazie a un percorso brillante nella League Phase e attende di conoscere la propria avversaria. Purtroppo, il sorteggio potrebbe regalare un incrocio suggestivo tra le due romane.