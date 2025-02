NYON (SVIZZERA) - Saranno gli olandesi del Feyenoord a sfidare l'Inter di Simone Inzaghi negli ottavi di Champions League, unica squadra italiana rimasta in corsa nella rinnovata competizione dopo l'eliminazione del Bologna (nella prima fase) e poi dell'Atalanta, del Milan e della Juve (queste tre ai playoff). Questo il verdetto dell'urna di Nyon per i nerazzurri, attesi così da una doppia sfida che mette in palio i pass per i quarti di finale.