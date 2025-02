Real Madrid a rischio stangata, "maxi multa e possibile chiusura parziale del Bernabeu"

La UEFA ha reso noto che il Real Madrid è stato sanzionato per gli episodi verificatisi durante la partita di ritorno dei playoff di Champions League al Santiago Bernabéu contro il Manchester City : chiusura parziale degli spalti, con sospensione della pena per un periodo di due anni, sempre che non si verifichi un evento analogo. Se ciò accadesse, la chiusura parziale del Bernabéu diventerebbe realtà. Inoltre, la Commissione d'appello della UEFA ha infiltto al Real Madrid una multa di 30.000 euro .

Real Madrid punito ai sensi dell'articolo 14.2 del Regolamento Disciplinare Uefa

Nella lettera della UEFA non viene specificato il motivo della sanzione nei confronti del Real Madrid. Si fa riferimento solo all'articolo 14.2 del Regolamento Disciplinare UEFA, che recita: "Se uno o più sostenitori di un'associazione o di un club membro adottano il comportamento descritto al punto 1, l'associazione o il club membro responsabile viene sanzionato con almeno la chiusura parziale dello stadio".

Il punto 1 dell'articolo 14 recita: "Chiunque rientri nel campo di applicazione dell'articolo 3 (che definisce chi è soggetto alle norme disciplinari) e insulti la dignità umana di una persona o di un gruppo di persone per qualsiasi motivo, incluso il colore della pelle, la razza, la religione, l'origine etnica, il genere o l'orientamento sessuale , incorre in una sospensione della durata di almeno dieci partite o per un periodo di tempo specificato, o in qualsiasi altra sanzione appropriata".

Real Madrid: "Chiusura parziale sospesa per un periodo di prova di due anni dalla presente delibera"

Durante la partita non si sono sentiti cori offensivi, almeno non in massa, a parte quelli dedicati a Pep Guardiola da parte del pubblico del Bernabéu. Tuttavia, la UEFA non specifica nel suo testo il motivo della sanzione, che stabilisce la chiusura parziale come segue: “Ordina la chiusura parziale dello stadio del Real Madrid CF (vale a dire, almeno 500 posti adiacenti) durante la prossima partita che il Real Madrid CF giocherà come club ospitante, a causa del comportamento discriminatorio dei suoi tifosi. La presente chiusura parziale dello stadio è sospesa per un periodo di prova di due anni, a partire dalla data della presente delibera".

Per quanto riguarda la sospensione della pena, la UEFA ha spiegato che “le misure disciplinari durante un periodo di prova non hanno effetto immediato, ma possono essere applicate se 'un'altra infrazione di natura simile viene commessa durante il periodo di prova' (articolo 26.3) del Regolamento Disciplinare UEFA)".