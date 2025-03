Ancelotti avverte il Real prima del derby di Champions: "Ci sono due tipi di giocatori"

Ancelotti, tra sorteggio sfortunato ed emergenza infortuni

Prima della rifinitura odierna, Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del derby valido per il primo round del doppio confronto con l'Atletico Madrid. Un match difficile sotto tanti punti di vista per il Real Madrid, che ha perso giocatori importanti in questo avvio di 2025: "Nei sorteggi non siamo tanto fortunati, - ha sottolineato con un sorriso Ancelotti - però se vuoi competere in Champions devi affrontare rivali forti. La Champions League è una competizione molto difficile con avversari fortissimi". Real in emergenza nel momento decisivo della stagione: "Periodo particolare perché abbiamo avuto tantissime partite, ci hanno tolto un po' di energie, compreso il playoff di Champions. Abbiamo avuto qualche infortunio, come da inizio anno, abbiamo gestito abbastanza bene e cerchiamo di farlo nella stessa maniera. Ci sono state tante cose nell'ultimo periodo, compresa l'espulsione di Bellingham con l'Osasuna, dove ci è stato tolto un giocatore importante. Abbiamo perso qualche punto, - ha ammesso - al contrario delle coppe, in Spagna e in Champions. Valverde recuperato? Si allena, ha fatto delle sessioni individuali e ci sono buone sensazioni", ha rivelato.

Ancelotti sull'Atletico Madrid: "Squadra solida, rosa completa e di qualità"

Di fronte, un Atletico Madrid che vuole sfatare il tabù Real in Champions League, dopo tante dolorose sconfitte maturate negli ultimi anni. Un organico che ha accolto calciatori importanti nelle ultime sessioni di mercato, come confermato da Carlo Ancelotti a Sky: "Rosa molto più completa, con molta più qualità. Hanno operato meno sul mercato, ma hanno preso giocatori molto importanti. Hanno Alvarez che sta facendo molto bene, hanno grandi qualità e sono sempre una squadra solida. Saranno 180 minuti di alto livello".