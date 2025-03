Van Persie verso Feyenoord-Inter: "C'è un aspetto che può essere decisivo" 

"Non vedo l'ora sia domani, sarà la mia prima volta in Champions League come allenatore. I miei giocatori sono in buona forma, negli ultimi giorni ho sentito la voglia di tutti di giocare al massimo. Siamo tutti pronti". Così Robin Van Persie , neo-tecnico del Feyenoord , alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di finale al de Kuip contro l' Inter (ore 18:45).

Van Persie: "Attenti alle transizioni, sono la forza dell'Inter"

In conferenza stampa l'ex attaccante ha spiegato: "Penso che avremo un po' più di palla, ma questo non significa necessariamente che creeremo più occasioni. Qui sta la sfida. E sarà importante stare attenti alle transizioni: la forza dell'Inter sta in quei momenti. Le grandi squadre attaccano e difendono ad alto livello, l'Inter lo fa".

Feyenoord-Inter, Van Persiee: "Loro sembrano essere ovunque"

Van Persie ha concluso: "È molto difficile fare gol all'Inter e, come ho detto, dovremo stare attenti a non lasciare spazi. Loro sembrano essere dovunque: è una forza, ma può anche essere una debolezza. Può essere l'aspetto decisivo della partita. Giocare contro il top, in termini sia di allenatori sia di giocatori, è l'obiettivo di tutti".