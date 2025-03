Brahim Diaz lancia il Real Madrid: Atletico ko nel derby. Show Arsenal, gioia Calafiori

MADRID (SPAGNA) - Va al Real Madrid l'andata dell' euroderby degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atletico di Simeone . La squadra di Ancelotti si impone 2-1 al Bernabéu : decisive le reti di Rodrygo e dell' ex Milan Brahim Diaz . Per i 'Colchoneros' a segno Alvarez con una magia. Nelle altre gare del martedì di Champions League, spicca il clamoroso 7-1 con il quale l' Arsenal travolge il Psv : segna anche Riccardo Calafiori , al suo primo gol in Champions League. Tris dell' Aston Villa (3-1 al Bruges ), 1-1 tra Borussia Dortmund e Lilla .

Brahim Diaz piega Simeone: il primo round va al Real Madrid

L'andata dell'euroderby di Madrid agli ottavi di Champions League è del Real che la spunta 2-1 sull'Atletico. Atmosfera elettrica nel tempio del calcio, dove i Blancos passano al primo affondo: verticalizzazione perfetta di Valverde per Rodrygo che al 3' di gioco sfugge a Galan sulla destra, entra in area saltando anche Lenglet e scarica un mancino terrificante, sotto l'incrocio, che non lascia scampo ad Oblak. Il Real carica a testa bassa con l'intento di indirizzare fin da subito match e qualificazione ma l'Atletico cresce con il passare dei minuti e trova il gol del pareggio al 32' con Alvarez: l'ex Manchester City si libera di Camavinga, si porta la palla sul destro e da posizione defilata lascia partire una conclusione a giro da sogno che bacia il palo e si insacca alle spalle di Courtois. Nel secondo tempo i 'Colchoneros' spingono ma il gol lo trova ancora una volta il Real Madrid: lo segna con una magia al 55' l'ex Milan Brahim Diaz che raccoglie il suggerimento di Mendy, si libera di Gimenez e, con poco spazio a disposizione, si inventa il destro che batte un incolpevole Oblak. L'Atletico risponde al 60' con Griezmann, la cui conclusione con il destro, da posizione defilata, viene neutralizzata dal provvidenziale intervento di Courtois. A quel punto Simeone si gioca il tutto per tutto inserendo altre due punte, Sorloth e Correa, ma il risultato non cambia più. La qualificazione ai quarti si deciderà nel match di ritorno al 'Civitas Metropolitano' (12 marzo, ore 21).

Show Arsenal al Philips Stadion: Psv travolto 7-1! In gol anche Calafiori

Finisce con un roboante 7-1 il match di Eindhoven tra il Psv padrone di casa e l'Arsenal. Primo tempo da sogno dei Gunners al 'Philips Stadion'. Dopo aver rischiato di andare sotto al 15' (traversa di Saibari) la squadra di Arteta segna tre reti in meno di un quarto d'ora: al 18' segna Timber di testa, al 21' Nwaneri raddoppia con un inserimento letale e al 31' Merino cala il tris sfruttando una dormita della difesa del Psv. Nel finale di frazione, la formazione di Bosz reagisce e accorcia le distanze con il calcio di rigore trasformato da Lang (43'). Poco dopo Rice sfiora il 4-1 dell'Arsenal (conclusione con il destro che si spegne di pochissimo a lato) poi De Jong, di testa su traversone di Malacia, si divora in pieno recupero il gol che avrebbe riaperto i giochi. Nel secondo tempo però la squadra di Arteta rientra in campo determinata e dilaga: prima Odegaard sfrutta la respinta corta di Benitez e firma il poker dei Gunners al 47', un minuto dopo Trossard segna il gol del 5-1 su assist di un ottimo Calafiori (in campo dal 35' al posto dei Lewis-Skelly). Il Psv è tramortito e Odegaard ne approfitta mettendo a segno la sua personale doppietta al 73', complice anche un Benitez tutt'altro che preciso. Nel finale di gara arriva anche il gol, il primo in Champions League, di Riccardo Calafiori con un preciso diagonale di destro su assist di un devastante Odegaard. La partita di ritorno all'Emirates Stadium di Londra (12 marzo, ore 21) servirà solo per le statistiche.

