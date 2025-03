Ancelotti e il gesto da brividi con il figlio Davide dopo il gol del Real

Vivere serate come quella di Real Madrid-Atletico è speciale a prescindere. Perché è uno dei derby più sentiti al mondo, perché i valori in campo sono altissimi e perché i primi tre gol della partita sono stati delle perle assolute. Alvarez risponde a Rodrygo , ma Brahim Diaz regala il nuovo vantaggio ai Blancos: mette a sedere Gimenez con una magia, la piazza a giro sul secondo palo e va a esultare in mezzo ai suoi tifosi. Ecco perché vivere serate come questa è speciale. Ma pensa se a fianco hai tuo padre o, viceversa, c'è tuo figlio. Tutte le emozioni sono racchiuse nell'esultanza di Carlo e Davide Ancelotti dopo la rete dell'ex Milan.

Real-Atletico: Carlo e Davide Ancelotti, l'esultanza dopo il gol di Brahim Diaz

L'allenatore è sempre in piedi, mentre il vice è quasi sempre in panchina per osservare il monitor e analizzare la partita. Si alza proprio al gol di Brahim Diaz e si lascia andare in un'esplosione di gioia con i pugni al cielo. Subito dopo va ad abbracciare papà Carlo e rimane tra le sue braccia a lungo. Una volta finito, sono tornati a essere allenatore e vice. Lo stesso Ancelotti, padre, poco prima del gol aveva richiamato proprio Diaz che dirgli qualcosa da più vicino. Chissà che non sia stata l'indicazione che ha riportato il Real in vantaggio nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League.